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Vali Çağatay'dan Zeytin Dalı gazisine ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Zeytin Dalı Harekatında gazi olan askeri evinde ziyaret etti.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Nihat Pullu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili İsmetullah Altun ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentinde başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Tankçı Uzman Çavuş Serhat Solmaz'ı Kireçtaşı köyündeki evinde ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında yaralanan ve tedavisinin ardından Bitlis'teki baba evine dönen Uzman Çavuş Serhat Solmaz'ı ziyaret eden Vali Çağatay, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Ankara'daki uzun tedavi sürecinin ardından baba ocağında yaşamaya başlayan Gazi Solmaz ve ailesi ile sohbet eden Vali Çağatay, gazi ve şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Bu vatan, bu millet size minnettar. Allah sizin gibi kahraman Mehmetçiklerimizden razı olsun" dedi.


Ziyaret sonrası köylülerle selamlaşan Vali Çağatay, çocuklarla da yakından ilgilendi. Vali Çağatay ve beraberindekiler, Bitlis - Diyarbakır karayolunda bulunan polis kontrol noktasını da ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

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