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Vali Oktay Çağatay, 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatını inceledi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün inşaatını inceledi.


Beraberindeki Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ile birlikte TOKİ 4. Etapta 112 Acil, 110 İtfaiye, 155 Polis, 156 Jandarma ve benzeri ihtiyaç duyulan tüm çağrı merkezlerinin tek noktada yürütülmesine olanak sağlayacak olan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Oktay Çağatay, 5 bin 300 metrekare alana sahip hizmet binasında çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.

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