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Vali Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanını makamında kabul etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8.

Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ı makamında ağırladı.


Ziyarete 8. Kolordu Komutanıyla beraber, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Tatvan 10. Komando Tugayı Komutan Vekili Albay Hüseyin Deniz'de katıldı.


Ziyaret esnasında bölgede yürütülen askeri faaliyetler ve terör konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.


8. Kolordu Komutanı ve beraberindekiler ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirirken, Vali Oktay Çağatay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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