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Vali Oktay Çağatay, husumetli ailelerin barış programına katıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Yolalan beldesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından husumetli olan Çabuk ve İnanır ailelerin barış programına katıldı.



Yolalan Beldesi Camii'nde düzenlenen barış programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vali Oktay Çağatay, burada yaptığı konuşmada, Bitlis'in havasına iklimine yakışmayan bu durumun çözüme kavuşarak, güzel sonuçlandığı için mutluluk duyduğunu, bu mefhum olayın çözüme kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Program sonunda iki ailenin fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçtikten sonra salavatlar eşliğinde tokalaştı. Barış programına Vali Oktay Çağatay, eski Bakan Edip Safter Gaydalı, Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, belediye başkanları, kanaat önderleri, Çabuk ve İnanır aileleri ile vatandaşlar katıldı.

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