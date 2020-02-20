Vali Oktay Çağatay, robotik kodlama sınıfının açılışını yaptı

İlk olarak Aydınlar Ortaokulunu ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, burada Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun, kurum amirleri ve okul idarecileri tarafından karşılandı. Vali Oktay Çağatay, beraberindeki heyet ile birlikte okula yeni kazandırılan robotik kodlama atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Gelecek nesillerimizin, yeni teknolojiler üretebilmeleri ve yerli yazılımlar oluşturabilmeleri için kodlama eğitiminin önemine değinen Vali Oktay Çağatay, “Okulumuzda yeni açılan atölye sayesinde çocuklarımız, deneme yanılma yöntemi ile fikirlerini gerçeğe dönüştürebilecekler. Atölyenin okulumuza kazandırılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Vali Oktay Çağatay, öğrencilerin atölyede yapmış oldukları robotik kodlama ile çalışan prototipler hakkında bilgi aldı. Okulda görevli öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Oktay Çağatay, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

Okul ziyaretinden sonra Aydınlar Belde Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Tusun'dan belde ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.