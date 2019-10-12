Vali Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay TEMA Vakfı bölgesel gönüllü toplantısına katıldı

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) bölgesel gönüllü toplantısı, Bitlis Eren Üniversitesi Konferans salonunda yapıldı. Toplantıya; Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kurum müdürleri, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Vakıf Yöneticileri ve çevre illerden gelen gönüllüler katıldı. Toplantıda TEMA Vakfının misyonu, şu ana dek yapmış olduğu çalışmalar ve projeler hakkında katılımcılara bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Vakfın vizyonu ve gelecekte hayata geçireceği projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca katılımcılara TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanları Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit'in açıklamaları sinevizyondan izletildi.

Toplantıda konuşan Vali Çağatay, “Öncelikle vatanımızın sınır güvenliğini sağlayarak vatanımızı tehdit eden terör örgütlerini bertaraf etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekâtında şehit olan askerlerimize ve terör örgütlerinin saldırıları sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Vatanımızın her bir karış toprağı bizim için kutsaldır. Ordumuz nasıl ki bu uğurda gerekirse canını feda ederek canla, başla çalışıyorsa TEMA Vakfı olarak sizler de vatanımızı güzelleştirip geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güzel bir vatan bırakmak için çalışmalar yürütüyorsunuz. TEMA Vakfı olarak sizleri Bitlis'te görmekten son derece mutluyum. Çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.

Toplantı sonunda TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç tarafından Vali Oktay Çağatay'a ‘Teşekkür belgesi' takdim edildi.