İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Oktay Çağatay, yıkım çalışmasını inceledi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hanedan otelin yıkım çalışmasını inceledi, çarşı esnafını ziyaret etti.


Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında yıkılan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan halk arasında Hanedan otel olarak bilinen otelin moloz kaldırma çalışmasını yerinde inceleyen Vali Çağatay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan çalışmalar ve dere üstünün boşaltılmasıyla ortaya çıkan tarihi eserlerden ‘Hatuniye Köprüsü' hakkında bilgi aldı. Daha sonra Vali Çağatay, çarşı esnafını ziyaret edip sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaretler sonrası Bitlisli vatandaşlarla çay ocağında bir araya gelen Vali Çağatay, karşılıklı çay içip sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.