Vali Oktay Çağatay'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

Vali Çağatay, mesajında, 10 Ocak 1971 yılında Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantı başlangıç kabul edilerek, Türk İdareciler Derneği tarafından 1978 yılı genel kurulunda 10 Ocak tarihi ‘İdareciler Günü' olarak kabul edildiğini söyledi. Çağatay, “Milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle hareket eden, devletimizi temsil sıfatıyla halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını tespit edip, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapan mülki idare amirlerimiz, yurdumuzun dört bir köşesinde gece gündüz demeden devletine ve milletine hizmet etmeye devam etmektedir. Mülki idare amirlerimizin görev bölgelerinde gerçekleştirilen faaliyetler ve hayata geçirilen projelerin icrasında halkımıza liderlik yapmaları, ülkemizin aydınlık geleceği için özel bir değer ve anlam taşımaktadır. Çünkü, mülki idare amirleri görev bölgelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devlet büyüklerimizi, egemenliğimizin timsali şanlı bayrağımızı, kadim Türk tarihini hülasa milli değerlerimizin tümünü temsil ettiklerinden, liderlik yaptıkları aziz milletimize cesaret, azim, kararlılık ve sorumluluk duyguları aşılamaktadırlar. Bu vesileyle görevleri başında bulunan tüm mülki idare amirlerimizin, emekli olan meslektaşlarımızın 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal eden bütün idarecilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.