Vali Oktay Çağatay'dan 23 Nisan Mesajı

Dünyada ilk defa çocuklara armağan edilen bayramın 23 Nisan olduğunu ifade eden Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Tüm dünya çocuklarının ülkemizde buluştuğu gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99. Yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Vali Çağatay mesajının devamında, “Kurtuluş Savaşımızın en önemli dönüm noktası olan 23 Nisan 1920 milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. İstiklal mücadelemiz, ülkemizin o günlerde içinde bulunduğu her türlü güçlük ve olumsuz şartlara rağmen, ilk meclisimizin ortaya koyduğu "Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir" şiarı sayesinde kazanılmıştır. Milletimizi ortak bir gaye etrafında bir araya gelerek birleştiren ilk meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakârlığın en güzel timsali olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın geleceğini şekillendirecek olan çocuklar arasındaki karşılıklı dostluk, sevgi ve saygı duygusunun aşılanmasını sağlayan bu bayram ile daha o günlerde uluslararası dostluğa ve barışa giden yolun, çocukların elinde yükseleceğini öngörmüştür. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ulusal Kurtuluş Mücadelesi uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle anıyor, tüm dünya çocuklarının ve bütün ulusumuzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.