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Vali Oktay Çağatay'dan Ahlat Kaymakamı Dağ'a hayırlı olsun ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'a ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Artvin Kemalpaşa Kaymakamı iken Ahlat Kaymakamı olarak atanan kaymakam Fikret Dağ'ı makamında ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, Dağ'a yeni görevinde başarılar diledi.


Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ise iyi dilek ve temennilerinden dolayı Vali Oktay Çağatay'a teşekkürlerini iletti.

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