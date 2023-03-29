Vali Vekili Eser, misafir afetzedelerle iftar yemeğinde bir araya geldi

Bitlis Vali Vekili İzzet Cem Eser, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde misafir olan afetzedelerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Afetzedelerin taleplerini dinleyen Vali Vekili Eser, çocuklarla da sohbet etti. İftar yemeğine ayrıca Vali Yardımcıları Furkan Seyman ve Mehmet Emre Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'da katıldı.