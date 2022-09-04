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Van Gölü Aktivistler Derneği üyelerinden 40 kilometrelik Nemrut yürüyüşü

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderasına dikkat çekmek için 40 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenledi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderasına dikkat çekmek için 40 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenledi.


Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için 40 kilometrelik parkurda yürüyüş yapıldı. Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ilgi çeken gölün ve çevresinin kirletilmemesi için düzenlediği 2 günlük kamplı yürüyüş tamamlandı.


Van Gölü Aktivistleri Derneği Üyesi Zerrin Kaval, dernek olarak düzenledikleri 2 günlük kamplı yürüyüşün keyifli geçtiğini belirterek, “İster Van Gölü ister Nemrut Kalderası hiç fark etmez, temiz kalsın diyoruz” dedi.

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