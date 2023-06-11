İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyelerinden doğa yürüyüşü

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis’in tarihi ve turistik alanlarına dikkat çekmek için doğa yürüyüşü düzenledi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis'in tarihi ve turistik alanlarına dikkat çekmek için doğa yürüyüşü düzenledi.


İlçedeki tarihi Kef Kalesi'nde başlayan yürüyüş çerçevesinde dernek üyeleri Mucizeler Manastırı'na ulaşarak ‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganı attılar. Daha sonra Adilcevaz Kalesi'ni de geçen üyeler, maksatlarının ilçenin tarihi ve turistik alanlarına dikkat çekmek olduğunu belirttiler.


Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Ali Emrah Dağer, Van Gölü Havzası'nın güzelliklerini tanıtmak ve tarihi mekanları ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Tarihi mekanların onarılmasını ve sürdürülebilir turizm destinasyonuna girmesini temenni ediyoruz" dedi.


Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan ise Van Gölü Havzası'ndaki tüm güzellikleri gezdiklerini ve herkesin gelip görmesini tavsiye ettiklerini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.