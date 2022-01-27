Van Gölü Ekspresinin Kirkor Dağı eteklerindeki muhteşem görüntüsü büyülüyor

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis'te Van Gölü Ekspresi, Kirkor Dağı ile buluşunca ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor.

Ankara'dan çıkarak son durağı olarak Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Van Gölü Ekspresi, Rahva bölgesinde bulunan Kirkor Dağı eteklerine gelince muhteşem görüntülere sahne oluyor. Van-Ankara arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi; Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş'un ardından Tatvan'a varıyor. Yolculuğun sonuna doğru Rahva Ovası'ndan geçen tren, sisli Kirkor Dağı'na selam verip dağla birlikte eşsiz bir manzaranın parçası haline geliyor.