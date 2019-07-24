Van Gölü için pedal çevirdiler

Van Gölü Aktivistleri ile Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize dilen "2. Ulusal Van Gölü Bisiklet Festivali" kapsamında, 81 ilden gelen gönüllüler, aktivistler Van Gölü'ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Van Gölü çevresini bisiklet ile turlamak için dün Van'dan hareket eden 130 kişilik gönüllü ve aktivistler gurubu, gölün Edremit, Akdamar ve Gevaş kıyı şeridini dolaştıktan sonra, Bitlis'in Tatvan ilçesine vardı. Van Gölü'nün korumasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bisiklet turuna katılan aktivistler, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar tarafından, Tatvan sahilindeki İşletme Parkı'nda karşılandı. Bir süre dinlenen aktivistler, akşam yemeğinin ardından Tatvan sahilinde kamp yapmak için çadır kurdular.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte "2. Ulusal Van Gölü Bisiklet Festivali" kapsamında Van Gölü çevresini pedalladıklarını söyleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, "2. Van Gölü Bisiklet Festivali kapsamında Van'dan yola çıktık ve 140 kilometre yol geldik, şuan Tatvan'dayız. Etkinliğe ülkenin her bölgesinden 130 gönüllü katılım sağladı ve bu gün etkinliğimizin ikinci günü. Bisiklet Festivali'ni Van Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin katkı ve destekleriyle sürdürüyoruz. Etkinlik toplamda 5 gün ve 5 gece olacak. İlk kampımızı Gevaş'ta yaptık ve ikinci kampımızı da Tatvan sahilinde yapacağız. Yarın sabah Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü gezisi var. Ardından, Van Gölü kenarındaki bisiklet turumuz devam edecek. Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye ve Van'da son bulacak. Van Gölü'nün güzelliklerini, Van Gölü'nün maviliğini tanıtmak istiyoruz. Van Gölü sadece Bitlislilerin veya Vanlıların değil, ülkemizin bir değeridir. Van Gölü'nü korumak öncelikle tanıtmaktan geçiyor. Göl çevresinde yaşayan yaklaşık bir buçuk milyon insandan bahsediyorum, bunların gölü koruması gerekiyor. Ayrıca, gölün korunması sadece vatandaşların çabalarıyla olmaz, Van Gölü koruma kanununun meclisten geçmesi gerekiyor. Buradan yetkililere, milletvekillerine ve Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum, Van Gölü dünyanın en güzel gölü ve en güzel yeridir, ne olur burayı birlikte koruyalım, yaşatalım. Gelecek nesiller de görsün, onlara da kalsın, Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" dedi.

Çevreyi temiz tutmak ve doğayı korumak için yapılan tüm çalışmaları desteklediklerini kaydeden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 81 ilden gelen gönüllülerin Türkiye'nin en büyük gölüne sahip çıkmanın farkındalığını oluşturmak ve Van Gölü'nün tanıtımına katkı sunmak amacıyla bisiklet turuna katıldığını, etkinlikte emeği olan herkese teşekkür etmek istediğini belirtti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ise, "Amacımız, Van Gölü'nü kenarındaki güzellikleri tanıtmak ve Van Gölü'nün temiz tutulmasına dikkat çekmektir. Aynı zamanda, Van Gölü koruma kanununun meclisten geçmesi için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu konuda zaman zaman farklı etkinlikler yapıyoruz ve geçen gün göl çevresini yürüdük, şuan ise bisiklet turundayız. Bu coğrafyanın en büyük değeri Van Gölü'dür, bunun tanıtımını iyi yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Bisiklet turuna Kütahya'dan katılan Fevzi Altun da, arabasıyla Ankara'ya, oradan da uçakla Van'a geldiğini ve bisiklet turuna katılarak, bisiklet ile Van'dan Tatvan'a geldiğini söyleyerek, bölgeyi çok beğendiğini ifade etti.

Bisiklet festivaline Engelsiz Pedal Derneği Gönüllüleri'nden Tuğçe Doğdu ve Zeynep Söğüt ile birlikte İstanbul'dan katılan görme engelli Erdal Karakoç, "Van Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinliğe katılmak için İstanbul'dan Van'a geldik ve Van'dan da buraya iki kişilik bisikletlerle pedal çevirerek geldik. Ben ve Zeynep görmüyoruz. O nedenle Tuğçe ve diğer arkadaşımız öncü olarak bisikleti sürüyor. Van Gölü temiz kalsın ve mavi olsun diye bu etkinliğe katıldık" dedi.

Diyarbakır'dan katılım sağlayan Jinda Tellioğlu ise, Van Gölü'nün temiz tutulması için bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Antalya'dan katılan Aynur Güney de, “Van Gölü temiz kalsın” sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederek, Van Gölü'nün tüm Türkiye değeri olduğunu ve herkesin göle sahip çıkması gerektiğini ifade etti.