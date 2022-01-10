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Van Gölü kıyıları dondu

Son bir haftadır etkili olan soğuk hava nedeniyle Van Gölü’nün kıyı şeridi dondu.

Son bir haftadır etkili olan soğuk hava nedeniyle Van Gölü'nün kıyı şeridi dondu.


Yağan kar ve soğuk hava, doğuda hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün Tatvan kıyıları dondu. Tatvan ilçe merkezine yakın sahil bandının buzla kaplanması, balıkçıları da şaşkına çevirdi. Sabahın erken saatlerinde göle attıkları ağları toplamaya giden balıkçılar, Van Gölü'nün donmasını cep telefonlarına kaydettiler.

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