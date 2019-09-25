Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde “Temiz Çevre, Temiz Gelecek” projesi kapsamında Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yapıldı.

Adilcevaz Kaymakamlığı, Adilcevaz Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van Gölü Aktivistleri tarafından vatandaşlarda ve öğrencilerde çevre bilincini pekiştirmek, temiz çevre, sağlıklı insan bilincini arttırmak maksadıyla Van Gölü sahilinde çevre temizliği kampanyası başlatıldı. İlçe merkezinin yanı sıra Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yapan ekipler, Van Gölü sahilinde ve parklarda bulunan yeşil alanlardaki kuru otların yanı sıra çevredeki çöpleri toplayarak temiz bir çevre için seferber oldu.

Van Gölü sahilindeki temizlik kampanyasına Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanvekili Celal Erkoç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Van Gölü Aktivistleri Derneği Bitlis Sorumlusu Orhan Emen, belediye personelleri ve öğrenciler katıldı. Adilcevaz Belediye Başkanvekili Celal Erkoç, vatandaşların çevre temizliğine dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek, "Bugün ilçemizdeki kurumlar ve öğrencilerimizle birlikte daha temiz bir çevre için temizlik çalışması yaptık. İlçemizin ve sahillerimizin temizliğini çok önemsiyoruz. Halkımızın da çevreyi kirletmemesi konusunda daha da bilinçli davranmalarını arzu ediyoruz. Bu nedenle çevreyi kirletip buraları temizlemekten ziyade çevremizi kirletmemeye özen göstermeliyiz. Çevre kirliliğinin önlenmesi, yaşanabilir bir doğa için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirerek sorumluluk göstermesi gerekmektedir. Bu kapsamda çevre temizliği çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise, çevre temizliği konusunda duyarlılık oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Adilcevaz Kaymakamlığı, Adilcevaz Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van Gölü Aktivistleri ile birlikte ilçemizin Van Gölü sahilinde ‘Temiz Çevre, Temiz Gelecek' projesi kapsamında öğrencilerimizle birlikte temizlik çalışması başlattık. Buradaki amacımız öğrencilerimize çevre bilinci ve temizlik anlayışını kazandırmak, Van Gölü sahillerinin kirletilmesinin olumsuz sonuçlarını göstermek ve sahillerimizin temiz tutulması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak için, sahillerimizde temizlik çalışması yaptık. Bu etkinlik sayesinde hem sahillerimizin temizliğini yaptık, hem de vatandaş ve öğrencilerimize çevrenin geleceğimiz olduğunu ve temiz tutulmasını göstermek istedik" dedi.

Yapılan temizlik çalışmalarının ardından toplanan çöp yığınları, Adilcevaz Belediyesi ekiplerince çöp araçlarına ilçe dışındaki çöp merkezine götürüldü.