Van Gölü semalarından yükselen dolunay manzarası düğünü aydınlattı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde şehrin semalarında beliren dolunay, görenleri adeta hayran bıraktı.

Tatvan'da akşam saatlerinde Van Gölü üzerinde beliren dolunay, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde adeta geceyi gündüze çevirdi. Ay'ın kızıl rengi ve Van Gölü'ne yansıması ile oluşan yakamoz ise görenleri hayran bıraktı. Öte yandan ayın mükemmel ışığı Van Gölü sahilinde yapılan bir düğünü parıltısı ile aydınlattı. Düğüne katılan davetliler dolunay eşliğinde halay çekerken bazıları ise bu güzel manzarayı görüntülemek için cep telefonu kameralarına sarıldı.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı manzara ise görenleri mest etti.