BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Van Gölü'nde dev Türk bayrağı açıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, ülke genelinde olduğu gibi Adilcevaz ilçesinde de değişik etkinliklerle kutlanıyor. Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği üyeleri, kutlamalar çerçevesinde Van Gölü'nde dev Türk bayrağı açtı.

Açıklamalarda bulunan Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, dalgıçların Van Gölü'nde şanlı bayrağımızı açtıklarını belirterek, “Şanlı bayrağımız her yerde gururla dalgalanmaya ebediyen devam edecek” dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Bugün dalgıçlarımızla şanlı bayrağımızı Van Gölü'nün dibine indirdik. Allah bayrağımızı hiçbir zaman göklerden indirmesin” diye konuştu.

Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği (AKSATDER) Yönetim Kurulu Başkanı Cumali Birol ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, “Suyun altında bayrağımızı açtık. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.