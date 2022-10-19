İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van Gölü'nde gökkuşağı cümbüşü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrasında Van Gölü üzerinde gökkuşağı oluştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrasında Van Gölü üzerinde gökkuşağı oluştu.


Tatvan ilçesinde sabah güneşli başlayan hava, öğleden sonra yerini kısa süreli yağmur yağışına bıraktı. Aniden bastıran ve kısa bir süre etkili olan yağış sonrasında Van Gölü'nün Tatvan sahilinde gökkuşağı oluştu. Van Gölü üzerinde beliren kısa süreli gökkuşağı, Türkiye'nin en büyük gölünde renk cümbüşü oluşturdu.


Rengârenk gökkuşağını gören sahildeki vatandaşlar, hemen cep telefonlarına sarılıp çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.