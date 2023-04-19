Van Gölü'nde gökkuşağı mest etti

Van Gölü'nde yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntü oluşturdu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde yağmur sonrası açan güneş ile birlikte ortaya çıkan gökkuşağı görsel güzellik oluşturdu. Bir ucu Van Gölü'nde diğer ucu da şehir merkezine doğru uzanan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü, ilçe sakinleri tarafından farklı açılardan cep telefonlarıyla kaydedildi.

Oldukça net görünen gökkuşağı seyri güzel bir görüntü ortaya çıkarırken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.