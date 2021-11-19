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Van Gölü'nde muhteşem yakamoz manzarası

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Van Gölü’ne yansıyan dolunay seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne yansıyan dolunay seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.


Akşam saatlerinde Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü üzerinde belirmeye başlayan ay gecenin karanlığına rağmen adeta Van Gölü'nün yüzeyini aydınlattı. Ay ve Van Gölü'nün güzelliği kendine hayran bırakırken seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Bazı vatandaşlar Tatvan sahili ve evlerinin balkonunda dakikalarca mest eden görüntüyü izlerken, bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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