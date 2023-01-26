Van Gölü'nde su seviyesi düşmeye devam ediyor

BİTLİS (İHA) – Van Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sahillerinde küresel iklim değişikliğine bağlı olarak su çekilmesi devam ediyor.

Küresel iklim değişikliği, Van Gölü'nü etkilemeye devam ediyor. Su seviyesi her geçen gün düşen Van Gölü'nün bazı noktalarında ise metrelerce çekilme yaşandı. Adilcevaz ilçesinin Van Gölü sahillerinde mikrobiyalit tarlaları ortaya çıkarken, yaşanan çekilme ise herkesi kara kara düşündürüyor.

Açıklamalarda bulunan Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, yaşanan kuraklığın kendilerini de etkilediğini belirterek, “Adilcevaz sahilinde su sporları dalış okulumuz var. Bu kuraklık bizleri de baya etkiliyor. Sular büyük ölçüde çekildi” dedi.