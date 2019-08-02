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Van Gölü'ne dikkat çekmek için günde 40 kilometre yürüyorlar

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Vangölü Aktivistleri Derneği’nin Van Gölü için başlattıkları yürüyüşün Ahlat etabı tamamlandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Vangölü Aktivistleri Derneği'nin Van Gölü için başlattıkları yürüyüşün Ahlat etabı tamamlandı.


Van Gölü konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla "Van Gölü için bir adım da sen at" kampanyası başlatan Van TSO ile Vangölü Aktivistleri Derneği üyelerinin, göl çevresindeki yürüyüşü devam ediyor. Daha önce Tatvan ilçesine kadar yürüyen grup, bugün de Ahlat etabını tamamladı.


Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü çevresinde 430 kilometre yürüyerek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Özel, "Bugüne kadar yaklaşık 180 kilometre yol yürüdük. Günde ortalama 40 kilometre yürüyoruz. Yürüyüşümüzün Tatvan-Ahlat etabını da tamamladık. Ahlat'ta gece konakladık ve şimdide Adilcevaz'a doğru yürüyüş etabımızı başlatmış bulunuyoruz” dedi.

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