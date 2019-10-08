İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Gölü'ne düşen mülteciyi polis kurtardı

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Hanelmalı köyü sahilindeki kayalıklardan Van Gölü’ne düşerek yaralanan Afgan mülteci, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Hanelmalı köyü sahilindeki kayalıklardan Van Gölü'ne düşerek yaralanan Afgan mülteci, deniz polisi tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgilere göre, Van Gölü'nde sahil güvenlik görevi yürüten deniz polisi, Hanelmalı köyü sahilindeki kayalıklardan bir kişinin göle düştüğü yönünde ihbar aldı. Olay yerine giden polis ekipleri, kayalıklardan düşerek vücudunda kırıklar oluşan Afganistan uyruklu mülteciyi sudan çıkardı. Polis botu ile Tatvan İskelesi'ne getirilen 54 yaşındaki Golamrabani Mohammad isimli mülteci, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Deniz polisi ekipleri tarafından kurtarılan mültecinin, yüksekten düşme sebebiyle oluşan kalça kırığı tedavisinin devam ettiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.