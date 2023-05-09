İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van Gölü'nün el değmemiş koyları göz kamaştırıyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinin Van Gölü kıyısında turkuaz rengin bembeyaz kumlarla buluşmasıyla Maldivler’e benzetilen Reşadiye’deki koylar, turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak ön plana çıkıyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinin Van Gölü kıyısında turkuaz rengin bembeyaz kumlarla buluşmasıyla Maldivler'e benzetilen Reşadiye'deki koylar, turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak ön plana çıkıyor.


Van Gölü'nün güneyinde bulunan maviyle yeşilin buluştuğu noktalardan biri olan Reşadiye, 9 kilometrelik kumsalıyla turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak dikkati çekiyor. Tatvan ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Yelkenli köyü bölgeleri henüz yeterince keşfedilmemiş doğaya ve koya sahipken, vatandaşlar ise buralara gitmek için zorlu bir yol gitmesi gerekiyor.


Vatandaşlardan Mücahit Tarlan, bu koyun turizm açısından önemli bir yer olduğunu ve yetkililerin bir an önce koyu tanıtma konusunda desteklerini beklediklerini ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.