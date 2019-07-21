Van Gölü'nün Tatvan sahilinde çöp toplama kampanyası

Bitlis'in Tatvan Belediyesinin "Temiz Şehir Temiz Tatvan" kampanyası kapsamında organize edilen temizlik çalışmasına katılan gönüllüler tarafından Van Gölü sahilinde çöp topladı.

Tatvan Halk Plajı'nda organize edilen temizlik çalışması, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi bünyesindeki gençler ve belediye çalışanlarının katılımıyla sabah saatlerinde başladı. Temizlik çalışmasına sivil toplum kuruluşu üyeleri, esnaf ve vatandaşlar da gönüllü olarak destek verdi. Bitlis'in Tatvan ilçe sahilinde yapılan temizlik çalışmasına katılan Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, gönüllüler ile birlikte çöp topladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Van Gölü'nü yaşatmamız gerekiyor. Van Gölü çevresindeki il ve tüm ilçelerin arıtma tesislerinin mutlaka çalıştırılmasını istiyoruz. Bitlis, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ile Van Gölü kıyısındaki diğer tüm yerleşim alanları tam bir turizm cennetidir ve biz burayı yaşatacağız inşallah" diye konuştu.

Belediye tarafından "Temiz Şehir Temiz Tatvan" sloganıyla düzenlenen temizlik kampanyasına yüzlerce kişinin gönüllü olarak katılım sağladığını ifade eden milletvekili Cemal Taşar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Van Gölü bizim için cennet ve bulunmaz bir nimettir. Ama maalesef buranın temizliği ve yaşatılması ile ilgili sıkıntılar var. İnşallah bu sıkıntıları kısa sürede aşacağız. Bu güzelliği yeni nesillere en temiz haliyle ulaştırabilmek için kampanya başlattık. Kampanyaya gönüllü olarak katılan tüm kardeşlerimiz eldivenlerini takarak 100 dönümden daha geniş olan bu alanı temizlemeye çalıştı. Onlarca torba çöp toplandı ve bunlar arıtmaya teslim edilecek. İnşallah bu bilinçle gölümüzü, çevremizi ve Tatvan'ımızı temiz tutmak adına bilinç oluşturmuşuzdur. Burası çok güzel bir yer ve tüm çevre iller ile ilçelerdeki vatandaşlar buraya akın ediyor. Buranın temiz tutulması ve korunması gerekiyor. Buraya gelen vatandaşların da duyarlı olması ve denize girdikten sonra, yada piknik yaptıktan sonra çöplerini ortalığa atmamalarını istiyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız bu sıcak havadan çöp toplayarak buna dikkat çekmeye çalışıyorlarsa, inşallah büyüklerimiz de buna uyar. Van Gölü aktivitleri ve Van Gölü sevenleri var. Van Gölü'nü temiz tutmak ve doğayı korumak adına etkinlikler düzenleniyor. Van Gölü'nü yaşatmamız gerekiyor. Bu nedenle bölgemiz ve Van Gölü için yapılan güzel çalışmaları destekliyoruz."

Belediye öncülüğünde başlatılan temizlik kampanyasına gönüllülerin yoğun katılım gösterdiğini kaydeden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise, "Geçmiş yıllardan kalan çöp yığınları vardı. Ayrıca, bilinçsiz bir şekilde atılan çöpler vardı. Belediye personelleri ve gönüllüler ile birlikte burada mıntıka temizliği yaptık. Günübirlik çöpler için yer belirledik ve çevre düzenlemesi konusunda da Milli Parklar ile iletişim halindeyiz. Ayrıca, doğayı bozmayacak şekilde temel ihtiyaçların giderilmesi konusunda bölümler yapmak istiyoruz. Kampanyamıza destek veren ve katılan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tatvanlı olduğunu fakat 30 yıldır Antalya'da yaşadığını ve bu etkinliğe gönüllü olarak katıldığını belirten Celal Vecel, Van Gölü'nün çok güzel ve şifalı bir suya sahip olduğunu, herkesin gelip bu güzelliği ve Nemrut Gölü'nü görmesi gerektiğini söyledi.

Aydın'dan misafir olarak Tatvan'a gelen ve temizlik kampanyasına gönüllü olarak katılan Cahit Kaplan ise, "Bu güzelim çevrede tatilimi yapmak için geldim. Milletvekilimiz ve başkanımız ile birlikte bugün buradaki etkinliğe katıldık. İnşallah bilinç oluşur ve buraya gelen insanlar duyarlı olur ve çevre temizliği konusunda daha da titiz davranır. El birliğiyle çalışma yapılırsa inanıyorum ki turizm batıdan doğuya doğru gelir" şeklinde konuştu.

Spor Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi üyeleri de, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla etkinliğe katıldıklarını ifade etti. Çevre temizliği etkinliği sonrası belediye tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Toplanan çöpler ise, torbalar halinde belediyeye ait çöp araçlarına yüklenerek arıtma tesisine gönderildi.