Van kedisi figürü bastona işlendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki baston ustası Cumali Birol, havaların soğuması nedeniyle sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve Van kedisini tanıtmak için Van kedisi figürlü baston yaptığını söyledi.

Ailede üçüncü kuşak bastonculuk mesleğini sürdürdüğünü ve bütün bastonları el işçiliğiyle yaptığını ifade eden 49 yaşındaki baston ustası Cumali Birol, atölyesinde gün boyu çeşitli figürlerde baston yaptığını belirtti. Bastonculuk sanatı ile ilçede önceden 8-9 ailenin geçimini sağladığını, fakat şimdi Birol ailesi olarak bir tek kendilerinin kaldığını söyleyen Cumali Birol, "Ailece yaklaşık 120 yıldır bu sanatı sürdürmekteyiz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Van kedileriyle ilgili yaptığı çalışmalara biz de bir nebze olsun katkı sağlamak adına Van kedili baston üretimine başladık. Dolayısıyla hem bastonculuk sanatını yaşatmaya çalışıyoruz hem de Van'daki kedilere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına kedi figürlü bastonlar üretmeye ağırlık verdik. Kış ortamında sıcak bir yuvaya sahip olmaları için sokak hayvanlarına dikkat çekmek istedik" dedi.

"Van kedili bastonun fiyatı bin 500 lira"

Atölyesinde ürettiği bastonların taş ve gümüş işçiliği bakımından fiyatlarında farklılık gösterdiğini ifade eden Birol, "Baston fiyatlarımız 75 liradan başlıyor; işçilik, emeğine ve kalitesine göre fiyatları değişiyor. Taş ve gümüş işçiliği olan bastonlarımızın fiyatları da farklıdır. Dolayısıyla kedili bastonlarımızın fiyatı da bin 500 liradan başlıyor, ama gövdesine gümüş ve taş işçiliği istenildiği vakit fiyatı biraz daha artabiliyor. 25 bin dolara kadar yükselen baston çeşitlerimiz de mevcuttur" diye konuştu.

"Baston yaşlılık aracı değil, gücün ve asaletin sembolüdür"

Toplumda bastonun sadece yaşlılık aracı olduğu algısının bulunduğunu belirten Birol, "Baston yaşlılık aracı kesinlikle değil. Baston gücün ve asaletin sembolüdür. Bazen gezi, bazen dayanak ve bazen üçüncü bir ayaktır. Sevdiğinize takdim edildiğinde hayırlı ve uzun ömrün ifadesidir. Kırkından sonra kullanılması sünnet, her evde bulunması gereken bir aksesuardır. Bakıyorsunuz bütün peygamberlerin elinde asa var, baston var. Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde baston olduğunu görürsünüz. Osmanlı padişahlarının hepsinde baston olmuştur. Demek ki baston gücün ve asaletin sembolüdür. Payitaht Abdulhamit dizisindeki bastonu biz yaptık gönderdik. Hakikaten kendi kültürel mirasımızı yaşatma noktasında çaba sarf ediyoruz. Miras taşıyıcıları olarak bu mirası ileriki nesillere taşıyıp biraz daha bu işe ağırlık vereceğiz. Ailede üçüncü kuşak bastoncuyum. Dördüncü kuşak bastoncu da tezgahta. Onları da yetiştirip bu sanatı devam ettirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.