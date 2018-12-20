Vangölü Ekspresi'ne yoğun ilgi

Ankara'dan hareket ederek Bitlis'in Tatvan ilçesine giden Vangölü Ekspresi'ne ilgi her geçen gün artıyor.

Kış aylarının sosyal medyadaki seyahat trendi olan Doğu Ekspresi'yle Kars yolculuğunun ardından, gençlerin yeni gözdesi olarak tanımlanan Vangölü Ekspresi de Tatvan için Ankara'daki Irmak İstasyonu'ndan hareket ediyor. Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergahını izleyip Tatvan'a gelen Vangölü Ekspresi, beraberinde trenle yolculuğu seven doğaseverleri de getiriyor. Vangölü Ekspresi, bu şehri ve kültürünü tanımak isteyen misafirlere ev sahipliği yaparak onları doğu illeri ile buluşturuyor.

Haftada iki defa yolcu seferi düzenleyen Vangölü Ekspresi, özellikle Youtuber'lar tarafından izlenen ve gruplar halinde düzenlenen turlara katılan gençlerden yoğun ilgi görüyor. Yolculardan kimileri bölgeye merakından geldiğini, kimileri de gezmek ve eğlenmek istediğini belirtti. 23 yaşındaki Büşra Kaya, Türkiye'yi gezme hayali olduğunu, bunu 20'nin üzerinde ili gezerek devam ettirmeye çalıştığını belirterek, “Ben Türkiye'yi gezme hayalimi gerçekleştiriyorum. Bugüne kadar 20'nin üzerinde ili gezdim. Vangölü Ekspresi benim için de yeni bir deneyim. Anadolu insanının ve yaşadığım ülkeyi tanımak ve tecrübe etmek amacıyla bu kadar uzak yerlere gitmek istedim. Sonuçta Türkiye olarak bir millet ve bir bütünüz. Farklı bölgelerde birbirimizden uzak yaşıyor olsak bile birbirimizin kültürünü tanımak hepimizin boynunun borcu olduğunu düşünüyorum. Vangölü Ekspresi'ni kesinlikle tavsiye ederim. Konfor ve alan yeterliliği açısından çok güzel. Özellikle üniversite çağındaki arkadaşlarımızın mutlaka ve mutlaka Vangölü Ekspresi'nde yolculuk yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Yolculardan Sultan Dalyan ise İzmir'de yaşadığını ve ülkenin doğusunu da gezmek istediği için arkadaşlarıyla birlikte uçakla Ankara'ya, oradan da Vangölü Ekspresi ile Tatvan ve Van'a gitmek istediklerini söyledi. Dalyan, çok yoğun şartlarda çalıştıkları için İzmir ve çevresinde bir tatil planladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bu kez bir doğu turu yapalım dedik. Doğu Ekspresi'nin ne kadar popüler olduğunu gördük. Ancak Doğu Ekspresi'ne bilet bulamadık yoğunluktan dolayı. Tesadüfen Vangölü Ekspresi'ne bilet bulduk. 3 günlük bir tatil planladık. İzmir'den Ankara'ya uçakla geldik. Buradan Vangölü Ekspresi ile Tatvan'a ve Van'a gideceğiz. Burada rezervasyonlarımızı yaptık. Van'da Akdamar Adası'nı ziyaret edeceğiz. kedi evi, Muradiye Şelalesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van kahvaltısını merak ediyoruz. Buradan da uçakla İzmir'e döneceğiz.”

Yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından Tatvan'a gelen yolcular, burada kendilerini bekleyen araçlarla bölgedeki turizm bölgelerini ziyaret etmek üzere ayrıldı.