İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vatandaştan HDP'li Mithat Sancar'a tepki: "Benim sorunum sizinle"

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak ile Tatvan ilçelerindeki seçim bürolarının açılışına katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, sorununu dile getirmek için yanına gelen vatandaşı dinlemedi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ile Tatvan ilçelerindeki seçim bürolarının açılışına katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, sorununu dile getirmek için yanına gelen vatandaşı dinlemedi.


Bitlis'in Tatvan ilçesinin Yeni Çarşı mevkiinde Yeşil Sol Partisi seçim bürosu açılışında bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, büronun açılışını yaptıktan sonra yanına gelen bir vatandaşı umursamadan ayrıldı. "Benim sorunum sizinle" diye duruma isyan eden vatandaş, ardından Halkların Demokratik Partisi Tatvan İlçe Başkanı Murat Şahin ile münakaşaya girdikten sonra buradan uzaklaştırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.