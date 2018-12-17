Vedaş ekiplerinin 2 bin 500 rakımlı Süphan Dağı eteğinde zorlu kış mesaisi

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Süphan Dağı eteğinde devrilen elektrik direklerini onarmak için büyük çaba sarf ediyor.

VEDAŞ ekipleri, Adilcevaz ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Süphan Sağı eteğindeki 2 bin 500 rakımlı Kışlık köyünde kar ve tipiye rağmen devrilen elektrik direklerini onarmak için büyük çaba sarf ediyor. Ekipler, fırtına ve tipi nedeniyle devrilen elektrik direklerinin yanına kardan dolayı araçla gidemeyince, yerine yenisini dikmek için direği omuzlarında taşıyarak yaya olarak bölgeye ulaştılar. Araçların çıkamadığı noktalara zaman zaman yürüyerek giden ekipler, direkleri omuzlarında taşımak zorunda kalıyor. Devrilen elektrik direkleri yeni direkler ile değiştirilerek köye enerji verdi.