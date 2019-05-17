VEDAŞ ekiplerinin doğal hayat hassasiyeti

Ş. (VEDAŞ) ekipleri, doğal hayatı korumak için büyük özen gösteriyor.

Yatırım çalışmaları kapsamında elektrik hatlarının güzergâhını değiştiren ve eski hatlardaki direkleri söken ekipler, sökülmesi gereken direklerde leyleklerin yuva yaptığını görünce çalışmalarını göç zamanına kadar erteledi. İşletme faaliyetlerini sürdürürken doğal yaşama karşı sorumluluklarının olduğunu ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; “Şebekemizden hiçbir canlının zarar görmemesi için azami özen gösteriyoruz. Malumunuz daha önce yabani hayvanların şebekemize temas edip zarar görmesini önlemek için çalışmalarımız olmuştu. Yine Van'da flamingoların yaşam alanlarındaki şebekemizin güzergâhını değiştirmiştik. Bitlis ilimizde de direk sökme çalışması sırasında yuva yapan leylekleri ve yuvanın içerisinde de yavruları görünce çalışmayı göç zamanına kadar erteledik” diye konuştu.

VEDAŞ ekiplerinin duyarlılığına teşekkür eden vatandaşlar, “Ekiplerin burada çalışma yaptığını biliyorduk. Leyleklerin yavruladığı yuvaların bulunduğu direklere ne olacak diye düşünürken, ekiplerin çalışmayı ertelemesi bizleri de çok mutlu etti. VEDAŞ ailesinin doğal hayatı korumak için gösterdiği hassasiyete teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundular.