İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

VEDAŞ heyetinden köy öğretmenlerine ziyaret

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında köy okullarını ziyaret etti.


Öğretmenler Günü kapsamında VEDAŞ yöneticileri, Bitlis'in Güroymak ilçesi Arpacık Köyü İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Öğretmenliğin fedakârlık gerektiren meşakkatli bir meslek olduğunu vurgulayan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Köy ve mezralarda görev yapan öğretmenlerimizi ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladık. Öğretmenlik mesleğinin büyük fedakârlık gerektiren çok kutsal bir görev olduğuna yaptığımız ziyaretlerde bir kez daha şahit olduk. Aydınlık geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.