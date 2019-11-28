VEDAŞ heyetinden köy öğretmenlerine ziyaret

Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında köy okullarını ziyaret etti.

Öğretmenler Günü kapsamında VEDAŞ yöneticileri, Bitlis'in Güroymak ilçesi Arpacık Köyü İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Öğretmenliğin fedakârlık gerektiren meşakkatli bir meslek olduğunu vurgulayan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Köy ve mezralarda görev yapan öğretmenlerimizi ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladık. Öğretmenlik mesleğinin büyük fedakârlık gerektiren çok kutsal bir görev olduğuna yaptığımız ziyaretlerde bir kez daha şahit olduk. Aydınlık geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.