VEDAŞ personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Bitlis AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan ve ekibi tarafından başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak afetlerin; öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların kazandırılması amacıyla yapılan eğitim, VEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğü seminer salonunda personelin katılımıyla gerçekleşti.

Eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getiren VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “Afet ve Acil Durum İl Müdürümüz Erdal Tunçtan'a ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Yaptığımız iş gereği afet bölgelerinde enerji güvenliğini sağlamak için kendileriyle koordineli çalışıyoruz. Bugün aldığımız eğitimlerle de afet ya da acil durum hallerinde yapmamız gerekenlere ilişkin bilgilerimizi pekiştirmiş olduk. Duyarlılık göstererek personelimize bu faydalı eğitimi veren AFAD Bitlis İl Müdürlüğü ailesine tekrar teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.