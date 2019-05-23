VEDAŞ ve VEPSAŞ çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi

Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü ve Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ) personelleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ ve Türkerler VEPSAŞ personeli, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen personel iftar yemeğinde buluştu. Yüklenici firma çalışanlarıyla birlikte beş yüze yakın personelin katılım sağladığı iftarda konuşan VEDAŞ Genel Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kovancı, “Şirketimizin geleneği haline gelen personel iftar yemeğinde çalışanlarımızla buluştuk. Bitlis'imizde olduğu gibi Van, Muş ve Hakkari illerimizde de çalışanlarımızla iftar yemeklerimizde buluşmaktayız. Dayanışma ruhunun arttığı ve toplumsal birlikteliğin güçlendiği Ramazan ayı kapsamında il ve ilçelerimizde destekçisi olduğumuz iftar sofralarımızda binlerce vatandaşımızla da aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının bizlere kazandırdığı kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunun daimi olmasını diliyor, tüm halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

İftar yemeğine VEDAŞ Dağıtım Direktörü Ali Aydın, Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş, VEDAŞ İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, VEPSAŞ İl Müdürü Semih Necdet İnce ve şirket yöneticileri katıldı.