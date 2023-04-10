VEDAŞ'ın ‘Enerji Verimliliği Resim Yarışması' sonuçlandı

Ş. (VEDAŞ) tarafından düzenlenen enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler törenle ödüllerini aldı.

Bitlis Merkez Şehit Mahir Ayabak Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen ödül törenine; Bitlis Vali Yardımcısı Mehmet Emre Yıldız, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Mehmet Dural, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, enerjinin verimli kullanılmasını çok önemsediklerini ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla hizmet bölgeleri genelinde çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Enerjinin üretilip son kullanıcıya ulaşana kadarki süreçlerini, bu süreçlerin maliyetini ve zorluğunu hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. VEDAŞ ailesi olarak enerjinin verimli kullanılmasına yönelik bilinci artırmak ve konuya ilişkin farkındalığı geliştirmek için çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimizin yaptıkları resimleri dikkatle inceledim, bence konuyu gayet net bir şekilde anlamışlar, her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bize düşen görev hep bu şuurla hareket ederek gelecek nesillere yaşanılabilir, enerjisi bol yarınlar bırakmaktır. Bu vesileyle dereceye giren öğrencilerimizi kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Törende söz alan İl Müdürü Bahadır Demir ise okullarda enerji verimliliği hakkında eğitimler verdiklerini hatırlatarak, “Enerjimizi nasıl verimli kullanırız, ipuçlarını öğrencilerimizle paylaştık. Sürdürülebilir yaşam için konunun önemini paylaştık. Sonrasında konuya ilişkin yapılan resimleri görünce öğrencilerimizin bizi gayet iyi anladığını da görmüş olduk” diye konuştu.

Düzenlenen yarışmada Rümeysa Saygı birinci olarak tablet, Merve Yüksekkal ikinci olarak akıllı saat, Rabi Elif Güler üçüncü olarak dünya klasikleri kitap seti, Hayrunnisa Çiçek ve Azra Nalan Akıllı ise dördüncülüğü paylaşarak resim seti ile ödüllendirildi. Ödül töreninin ardından resim sergisinin açılışı yapılarak öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.