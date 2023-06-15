VEDAŞ'tan 2 köye 3 milyon liralık yatırım

Ş. (VEDAŞ), Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Çiğdemalan ve Yanıkçayır köylerinin elektrik şebekesini 3 milyon liralık yatırımla yeniledi.

Tüketicilerine verdiği hizmetin kalitesini sürekli iyileştiren VEDAŞ, merkezde olduğu gibi kırsal bölgelerin de enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını sürdürüyor. Yatırımlar hakkında bilgi veren Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, “Mutki ilçemize bağlı Çiğdemalan ve Yanıkçayır köylerimizin elektrik şebekesini yenilemek amacıyla 3 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Yatırımlarımız bünyesinde; eskiden dağ güzergahından geçen ve heyelan riskinin bulunduğu yerlerdeki hatlarımızı yol boyuna taşıyarak hat güvenliğini sağladık. Eski ağaç direkli şebekenin yerine demir direkli yeni şebeke tesis ettik. Ekonomik ömrünü yitiren, ihtiyaca cevap veremeyen trafoları yenileriyle değiştirdik. Yaptığımız armatür montajlarıyla bu köylerimizi ışıl ışıl hale getirdik. Merkezde olduğu gibi kırsal bölgelerimizde yaşayan tüketicilerimizin memnuniyetini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.