VEDAŞ'tan doğal hayata katkı çalışması

Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü tarafından kuşların elektrik şebekesine temas ederek ölmesini engellemek amacıyla çalışma yapılıyor.

VEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile özellikle kuşların yoğun olduğu bölgelerdeki elektrik şebekesinde kuşkonmaz montajı ve izolasyon çalışması yapıldı. Kurumsal sorumluluk anlayışları kapsamında çevreye ve doğal yaşama karşı duyarlı bir politika izlediklerini ifade eden VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “Şirketimiz, hizmet bölgesi genelinde yaşayan kuşlar ve yabani hayvanlar gibi canlı türlerinin elektrik şebekesinden zarar görmesini önlemek amacıyla gereken tüm çalışmaları yıl boyunca sürdürmektedir. Bitlis İl Müdürlüğü olarak bizler de özellikle yaz mevsiminde tarım alanlarının etrafında artan kuş nüfusunun şebekemizden zarar görmesini önlemek amacıyla izolasyon ve kuşkonmaz montaj çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz” dedi.