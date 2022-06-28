VEDAŞ'tan karekod çalışması

Ş. (VEDAŞ), Bitlis'te elektrik şebekesindeki teçhizatların öznitelik bilgilerini karekod yöntemiyle şebeke unsurlarına monte etmeye devam ediyor.

VEDAŞ tarafından yapılan bu çalışma, aynı zamanda işgücü ve zaman sarfiyatını da en aza indirmeye yarayacak. Karekod çalışması hakkında bilgi veren VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, “Yatırım, işletme ve bakım çalışmalarımızda işgücü ve zaman sarfiyatını en aza indirmek için trafo merkezlerimize ve panolarımıza karekod montajı yapıyoruz. Saha çalışanlarımız, el tabletlerindeki uygulamayla bu karekodları tarayarak ilgili teçhizatın tüm bilgilerine anında ulaşabilmektedir. Bu sayede tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin hızını daha da artırmış olmaktayız” dedi.

Karekod montaj çalışmalarının kazanımları hakkında bilgi veren Demir, “Coğrafi Bilgi Sistemleri, SCADA ve OMS sistemlerimizde, işgücü ve zaman kaybını asgari seviyeye çektiğimiz gibi şebekemizin öznitelik bilgilerine de sahada kolayca ulaşma imkanına kavuşmuş oluyoruz. Ayrıca, numarataj çalışmalarımızla da şebeke unsurlarımızı numaralayarak kolay görünür bir yere levha olarak montajını yapıyoruz. Bu sayede, muhtemel bir arıza durumunda tüketicilerimiz adresi bilmese dahi 186 Çağrı Merkezimize levha üzerindeki numarayı bildirmesi yeterli olacaktır” ifadesinde bulundu.