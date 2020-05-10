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Vefa ekibinden “Anneler Günü” ziyareti

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından “Anneler Günü” dolayısıyla ilçe genelinde ikamet eden 100 yaşın üzerindeki annelere ziyaret gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından “Anneler Günü” dolayısıyla ilçe genelinde ikamet eden 100 yaşın üzerindeki annelere ziyaret gerçekleştirildi.


Anneler Günü dolayısıyla organize edilen ziyaret programları kapsamında gerek ilçe merkezi gerekse bağlı köyleri tek tek dolaşan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 100 yaşın üzerindeki annelerin “Anneler Günü'nü kutladı. Ziyaretlerde annelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın selamları iletilirken, “Anneler Günü” dolayısıyla annelere çeşitli hediyeler takdim edildi.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren anneler, anlamlı ziyaretten ötürü teşekkürlerini ilettiler.

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