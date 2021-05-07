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Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların maaşlarını dağıtıyor

Bitlis merkez ve ilçelerinde vatandaşların maaşları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından dağıtılıyor.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tam kapanma dönemi süresince maaşlarını bankalardan alamayan vatandaşların mağduriyetleri Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından gideriliyor.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğin koordinesinde Vefa Sosyal Destek Gruplarımızca, PTT personeli ile emniyet ve jandarma personelleri vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek maaşlarını kendilerine teslim ediyor" denildi.

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