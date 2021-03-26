Virajı alamayan tır istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde virajı alamayan tırın istinat duvarına çarpması sonucu İran uyruklu 1 kişi yaralandı.

İlçede iki gündür devam eden kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Yoğun kar yağışı sonrası yolun buzlanması nedeniyle Tatvan – Van karayolunda birçok kaza meydana geldi. Van istikametinden Tatvan'a doğru yük getiren İran uyruklu A.E. yönetimindeki 42 AA 923 plakalı tır, Yelkenli köyü yakınlarında virajı alamayarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Öte yandan; ilçede iki gündür aralıklarla devam eden yağışlar sebebiyle Tatvan – Van, Tatvan – Bitlis ve Tatvan – Güroymak karayolunda birçok araç yoldan çıktı.