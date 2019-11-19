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Voleybol takımına sponsor desteği

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin 2.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin 2. ligde mücadele eden Adilcevaz GKY-DER TÜRŞAD Erkek Voleybol Takımı, forma sponsorluğu için HDI Sigorta ile sözleşme imzaladı.


Fenerbahçe ve Galatasaray voleybol takımlarının da sponsoru olan HDI Sigorta, Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Liginde mücadele eden ve yenilgisiz liderliğini sürdüren Adilcevaz GKY-DER TÜRŞAD Voleybol Takımının da forma sponsorluğunu üstlendi. Adilcevaz Girişim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (GKY-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, sponsorluk anlaşmasının takımı daha da güçlendireceğini ifade ederek, “HDI Sigortanın desteğiyle bu sene inşallah daha büyük başarılara imza atarak 1. lige çıkacağımıza inanıyorum. Bizlerden ve takımızdan desteğini esirgemeyen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ve hemşehrimiz Engin Değirmenci'ye sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Bu anlaşmanın ilimize, ilçemize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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