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Yaban hayvanları için Süphan Dağı eteklerine yem bırakıldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı eteklerine yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı eteklerine yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.


Van Gölü Aktivistleri Bitlis Temsilciği ve Adilcevaz Aydınlar beldesindeki vatandaşlar, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kolları sıvadı. Van Gölü Aktivistleri Bitlis Temsilcisi Orhan Emen, aktivistler ve belde halkı tarafından temin edilen yiyecekler, Süphan Dağı eteklerine bırakıldı. Bu sene kış şartlarının çok çetin geçtiğini belirten Van Gölü Aktivistleri Bitlis Temsilcisi Orhan Emen, “Bugün Adilcevaz ilçesinin Aydınlar beldemizde halkımızla birlikte Süphan Dağı'nın eteklerine yem bırakıyoruz. Ot, kemik, ekmek ve buğday gibi yiyecekler bıraktık. Elimizden ne geliyorsa doğadaki hayvanlara yardımcı olmamız lazım. Çünkü biz kendimizi nasıl düşünüyorsak, doğadaki hayvanları da düşünelim. Biz Van Gölü Aktivisleri Derneği olarak sadece Van Gölü'nü değil doğadaki hayvanları da düşünüyoruz. Bugünde doğadaki yaban hayvanları için Aydınlar beldesindeki vatandaşlarımızla beraber yem bıraktık. Belde halkımıza da teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar, bizlerle birlikte onlarda doğaya yem getirdiler. Gerçekten bu sene çetin geçen kış şartları var. Bölgemizdeki insanlara sesleniyorum, herkes doğadaki hayvanları düşünsün, doğaya yem bırakmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

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