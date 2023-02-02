Yaban hayvanları için Süphan Dağı eteklerine yem bırakıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı eteklerine yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Bitlis Temsilciliği ve Adilcevaz Aydınlar beldesindeki vatandaşlar, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kolları sıvadı. Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Bitlis Temsilcisi Orhan Emen, dernek üyeleri ve belde halkı tarafından temin edilen yiyecekleri yaban hayvanları için Süphan Dağı eteklerine bıraktı.

Etkinlik hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Emen, “Biz her yıl olduğu gibi bu senede yabani hayvanları düşünerek doğaya yem bırakıyoruz. Çünkü her canlı kutsaldır, bunların içinde en mağduru da hayvanlardır. İşte bakın kar yağmış ve hayvanlar yiyecek bulmaktan zorlanıyor. Bu hayvanları düşünmemiz lazım” dedi

Ünal Emen isimli aktivist ise her yıl Süphan Dağı'n eteklerine yem bıraktıklarını hatırlatarak, “Kış şartları çetin geçtiği için hayvanları düşünmeliyiz” diye konuştu.

Kenan Emen de, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını söyleyerek, “Biz her yıl kışın doğaya yem bırakıyoruz çünkü derneğimiz böyle konularda çok duyarlı. Bu sene de Süphan Dağı'nın yüksek rakımlarına yem bıraktık” ifadelerini kullandı.