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Yabancı uyruklu şahısların üzerinde uyuşturucu çıktı

Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu 2 şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı.

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu 2 şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; durdurulan bir araçtaki yabancı uyruklu iki şüphelinin yapılan araç ve üst aramasında 473 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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