Yaptığı siperlik maskeleri sağlık personellerine hediye etti

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hasan Demiroğlu tarafından 3D yazıcı sistemiyle hazırlanan bir miktar siperlik maske, korona virüs ile mücadele kapsamında ilçedeki sağlık çalışanlarına teslim etti.

Ahlat ilçesindeki Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulunda görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hasan Demiroğlu'nun korona virüs ile mücadele kapsamında hazırladığı siperlik maskeler sağlık personellerine hediye edildi. Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Okul Müdürü Faysal Doğan ve öğretmen Hasan Demiroğlu, Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Feridun İbrahim'i ziyaret ederek hazırlanan siperlik maskeleri teslim etti.

Sağlık çalışanları için yapılan bu anlamlı desteklerinden dolayı mutluluğunu dile getiren Dr. İbrahim, “Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenlerinden Hasan Demiroğlu ve öğrencileri ile birlikte yapılan yüz siperliği için Ahlat Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü adına teşekkür ederim. Bu zor zamanlarda özellikle milli eğitim kurumunun bize destek olduğunu hepinizin bilmesini isterim. Tüm milli eğitim camiasına bundan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ise, “Korona salgını ile mücadele kapsamında kaymakamlığımız himayelerinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Şehit Sümmani Görgen YBO Bilişim Öğretmenimiz Hasan beyin ve öğrencilerin emekleri sonucunda ilk etapta hazırlanmış olan 20 adet koruyucu maskeyi bugün sağlık çalışanlarımız adına başhekimimize teslim ettik. Bu zor günlerde gecesini gündüzüne katarak bizlere ayıran ve fedakârlık yapıp insanların sağlığına kavuşması noktasında emek sarf eden sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek adına üretmiş olduğumuz siperlik maskeleri teslim ettik. Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.