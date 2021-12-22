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Yaralılara Tatvan Belediyesinden yemek ikramı

Bitlis’in Tatvan ilçesi Yelkenli Köyü yakınlarında kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen kazada hafif yaralanan yolculara Tatvan Belediyesi ekiplerince yemek ikramında bulunuldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesi Yelkenli Köyü yakınlarında kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen kazada hafif yaralanan yolculara Tatvan Belediyesi ekiplerince yemek ikramında bulunuldu.


Akşam saatlerinde Van-Tatvan karayolu Yelkenli köyü yakınlarında iki yolcu otobüsü kar yağışı ve tipi nedeniyle devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 35 yaralı, Van ve Tatvan devlet hastanelerine sevk edildi. Kazada hafif yaralanan yolculara gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra Tatvan Belediyesi çalışanları, yaralıların kaldırıldıkları hastanenin bekleme alanında yemek ikramında bulundu. Kapanan yolların trafiğe açılması için gereken çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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