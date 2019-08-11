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Yaylada Kurban Bayramı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkan göçerlerde Kurban Bayramı renkli geçiyor.


Yıllın beni dönemlerinde hayvanlarına verimli otlar bulmak amacıyla yer değiştirmek zorunda kalan göçerler, bayramı da yaylada geçiriyorlar. Bitlis'in Duap Yaylasına gelen Siirtli göçerler, bayram namazını kıldıktan sonra serin yaylada kavurma yiyip, çadırları ziyaret ettiler.


Yaylada doğup yaylada yaşayan Habib Keşli (75), gazetecileri yaptığı açıklamada, "İlkbaharda buraya gelerek yaklaşık 4 ay boyunca burada kalıyoruz. Bayramları da yaylada kutluyoruz. Bayram günleri sabah kalkıp namaz kıldıktan sonra tek tek çadırları dolaşıyoruz” dedi.


Metin Keşli isimli göçer ise “Bu gün Kurban Bayramı. Bizler yine dağlardayız. Hayvancılık için buraya geliyoruz. Çoluk çocuk bu dağlarda yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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