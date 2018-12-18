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Yazar Sadettin Turhan, Ahlatlı öğrencilerle bir araya geldi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Yazar Sadettin Turhan, öğrencilerle söyleşi ve imza gününde bir araya geldi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Yazar Sadettin Turhan, öğrencilerle söyleşi ve imza gününde bir araya geldi.


İlçede eğitim öğretim gösteren Selçuklu İlköğretim Okulun'un daveti üzerine Ahlat'a gelen Yazar Turhan, öğrencilerle bir araya geldi. Selçuklu İlköğretim Okulu'nda sınıfları gezerek öğrencilerle söyleşi yapan Turhan, daha sonra öğrencilerin beğeniyle okudukları kitaplarını imzaladı.


İmza töreninden sonra Yazar Turhan, okulun öğrenci ve öğretmenleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören sonunda ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden tarafından, Yazar Turhan'a Ahlat bastonu hediye edildi.

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